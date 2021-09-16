Голевая феерия в Манчестере, успехи "Ливерпуля" и "Реала", неудачи ПСЖ и "Шахтера": все результаты Лиги Чемпионов 15 сентября
Фото: твиттер УЕФА
В среду, 15 сентября, завершился первый тур групповой стадии Лиги Чемпионов. Из основных результатов дня стоит отметить победу "Манчестер Сити" в сверхрезультативном матче с "РБ Лейпциг", победу "Ливерпуля" над "Миланом", поражение "Шахтера" от "Шерифа", а также ничью между ПСЖ и "Брюгге".
Группа А
"Брюгге" Бельгия - ПСЖ Франция 1:1
Голы: Эррера, 15 - 0:1, Ванакен, 27 - 1:1
"Манчестер Сити" Англия - "РБ Лейпциг" Германия 6:3
Голы: Аке, 16 - 1:0, Мукиеле (аг), 28 - 2:0, Нкунку, 42 - 2:1, Марез (пен), 45 - 3:1, Нкунку, 51 - 3:2, Грилиш, 56 - 4:2, Нкунку, 73 - 4:3, Жоау Канселу, 75 - 5:3, Габриэл Жезус, 85 - 6:3
Положение в группе: "Манчестер Сити" (3), ПСЖ (1), "Брюгге" (1), "РБ Лейпциг" (0).
Группа В
"Ливерпуль" Англия - "Милан" Италия 3:2
Голы: Томори (аг), 9 - 1:0, Ребич, 42 - 1:1, Браим Диас, 44 - 1:2, Салах, 48 - 2:2, Хендерсон, 69 - 3:2
"Атлетико" Испания - "Порту" Португалия 0:0
Положение в группе: "Ливерпуль" (3), "Атлетико" (1), "Порту" (1), "Милан" (0).
Группа С
"Спортинг" Португалия - "Аякс" Нидерланды 1:5
Голы: Аллер, 2 - 0:1, Аллер, 9 - 0:2, Паулинью, 33 - 1:2, Бергейс, 39 - 1:3, Аллер, 51 - 1:4, Аллер, 63 - 1:5
"Бешикташ" Турция - "Боруссия" Д Германия 1:2
Голы: Беллингем, 20 - 0:1, Холанд, 45 - 0:2, Монтеро, 90 - 1:2
Положение в группе: "Аякс" (3), "Боруссия" (3), "Бешикташ" (0), "Спортинг" (0).
Группа D
"Интер" Италия - "Реал" Испания 0:1
Гол: Родриго, 89 - 0:1
"Шериф" Молдова - "Шахтер" Украина 2:0
Голы: Траоре, 16 - 1:0, Янсане, 62 - 2:0
Положение в группе: "Шериф" (3), "Реал" (3), "Интер" (0), "Шахтер" (0).
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|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4