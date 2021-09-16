Голевая феерия в Манчестере, успехи "Ливерпуля" и "Реала", неудачи ПСЖ и "Шахтера": все результаты Лиги Чемпионов 15 сентября

Фото: твиттер УЕФА

В среду, 15 сентября, завершился первый тур групповой стадии Лиги Чемпионов. Из основных результатов дня стоит отметить победу "Манчестер Сити" в сверхрезультативном матче с "РБ Лейпциг", победу "Ливерпуля" над "Миланом", поражение "Шахтера" от "Шерифа", а также ничью между ПСЖ и "Брюгге".

Группа А

"Брюгге" Бельгия - ПСЖ Франция 1:1

Голы: Эррера, 15 - 0:1, Ванакен, 27 - 1:1

"Манчестер Сити" Англия - "РБ Лейпциг" Германия 6:3

Голы: Аке, 16 - 1:0, Мукиеле (аг), 28 - 2:0, Нкунку, 42 - 2:1, Марез (пен), 45 - 3:1, Нкунку, 51 - 3:2, Грилиш, 56 - 4:2, Нкунку, 73 - 4:3, Жоау Канселу, 75 - 5:3, Габриэл Жезус, 85 - 6:3

Положение в группе: "Манчестер Сити" (3), ПСЖ (1), "Брюгге" (1), "РБ Лейпциг" (0).



Группа В

"Ливерпуль" Англия - "Милан" Италия 3:2

Голы: Томори (аг), 9 - 1:0, Ребич, 42 - 1:1, Браим Диас, 44 - 1:2, Салах, 48 - 2:2, Хендерсон, 69 - 3:2

"Атлетико" Испания - "Порту" Португалия 0:0

Положение в группе: "Ливерпуль" (3), "Атлетико" (1), "Порту" (1), "Милан" (0).



Группа С

"Спортинг" Португалия - "Аякс" Нидерланды 1:5

Голы: Аллер, 2 - 0:1, Аллер, 9 - 0:2, Паулинью, 33 - 1:2, Бергейс, 39 - 1:3, Аллер, 51 - 1:4, Аллер, 63 - 1:5

"Бешикташ" Турция - "Боруссия" Д Германия 1:2

Голы: Беллингем, 20 - 0:1, Холанд, 45 - 0:2, Монтеро, 90 - 1:2

Положение в группе: "Аякс" (3), "Боруссия" (3), "Бешикташ" (0), "Спортинг" (0).



Группа D

"Интер" Италия - "Реал" Испания 0:1

Гол: Родриго, 89 - 0:1

"Шериф" Молдова - "Шахтер" Украина 2:0

Голы: Траоре, 16 - 1:0, Янсане, 62 - 2:0

Положение в группе: "Шериф" (3), "Реал" (3), "Интер" (0), "Шахтер" (0).

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