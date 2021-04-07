Голевая феерия в Мюнхене: ПСЖ победил "Баварию" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

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Голевая феерия в Мюнхене: ПСЖ победил "Баварию" в первом матче 1/4 финала ЛЧФото: twitter.com/psg

В рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов ПСЖ на выезде обыграл "Баварию".

Ответный матч пройдет 13 апреля.

"Бавария" - ПСЖ 2:3

Голы: Мбаппе, 3 - 0:1, Маркиньос, 28 - 0:2, Шупо-Мотинг, 37 - 1:2, Мюллер, 60 - 2:2, Мбаппе, 68 - 2:3

"Бавария": Нойер, Павар, Люка Эрнандес, Алаба, Зюле (Боатенг, 42), Сане, Горетцка (Дэвис, 33), Коман, Мюллер, Шупо-Мотинг, Киммих.

ПСЖ: Навас, Диалло (Баккер, 46), Маркиньос (Эррера, 30), Дагба, Кимпембе, Гуйе, Ди Мария (Кин, 71), Данилу Перейра, Дракслер, Мбаппе, Неймар.

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