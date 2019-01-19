Голевая феерия в стартовом матче 23-го тура АПЛ: "Вулверхэмптон" вырвал победу над "Лестером"

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Голевая феерия в стартовом матче 23-го тура АПЛ: "Вулверхэмптон" вырвал победу над "Лестером"

В стартовом матче 23-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" на своём поле в упорной борьбе переиграл "Лестер" со счётом 4:3. Героем поединка стал португальский полузащитник "волков" Диогу Жота, оформивший хет-трик.

"Вулверхэмптон" – "Лестер" - 4:3

Голы: 1:0 – 4 Диогу Жота, 2:0 – 12 Беннетт, 2:1 – 47 Грэй, 2:2 – 51, автогол Коуди, 3:2 – 64 Диогу Жота, 3:3 – 87 Морган, 4:3 – 90 Диогу Жота.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Рубен Винагре (Доэрти, 73), Кастро, Беннетт, Рубен Невеш, Дендонкер, Моутинью (Гиббс-Уайт, 81), Саисс, Диогу Жота, Хименес.

"Лестер": Шмейхель, Магуайр (Эванс, 48), Морган, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Грэй, Ндиди, Барнс (Мэддисон, 73), Менди, Симпсон (Ихеаначо, 83), Варди.

Благодаря этой победе "Вулверхэмптон" обогнал "Лестер", поднявшись на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. "Лисы", в свою очередь, опустились на девятую строчку.

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