Голевая перестрелка в Бергамо, разгром в "миланском дерби" и осечка "Ромы": все результаты 23-го тура Серии А

Теги ювентусинтер миланмиланаталантанаполи

Голевая перестрелка в Бергамо, разгром в "миланском дерби" и осечка "Ромы": все результаты 23-го тура Серии АЗакончился 23-й тур итальянской Серии А. Он включил в себя непримиримое "миланское дерби". На этот раз "Интер" оказался сильнее "Милана" и разгромил соперника со счетом 3:0. "Ювентус" обыграл "Кротоне" 3:0 и с радостью воспользовался осечкой конкурента. "Старая синьора" по потерянным очкам отстает от второго место всего на 1 балл. А вот "Рома" не использовала свой шанс подняться выше и сыграла вничью 0:0 с "Беневенто". Яркий матч прошел в Бергамо, где "Аталанта" и "Наполи" устроили фейерверк голов. итог встречи 4:2. Представляем итоги всех матчей 23-го тура Сирии А.

Результаты матчей:

"Фиорентина" - "Специя" - 3:0
"Кальяри" - "Торино" - 0:1
"Лацио" - "Сампдория" - 1:0
"Дженоа" - "Верона" - 2:2
"Сассуоло" - "Болонья" - 1:1
"Парма" - "Удинезе" - 2:2
"Милан" - "Интер" - 0:3
"Аталанта" - "Наполи" - 4:2
"Беневенто" - "Рома" - 0:0
"Ювентус" - "Кротоне" - 3:0

Турнирная таблица: "Интер" (53), "Милан" (49), "Ювентус" (45), "Рома" (44), "Аталанта" (43), "Лацио" (43), "Наполи" (40), "Сассуоло" (35), "Верона" (34), "Сампдория" (30), "Дженоа" (26), "Болонья" (25), "Удинезе" (25), "Фиорентина" (25), "Беневенто" (25), "Специя" (24),"Торино" (20), "Кальяри" (15), "Парма" (14), "Кротоне" (12).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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