Голевая перестрелка в Бергамо, разгром в "миланском дерби" и осечка "Ромы": все результаты 23-го тура Серии А

Закончился 23-й тур итальянской Серии А. Он включил в себя непримиримое "миланское дерби". На этот раз "Интер" оказался сильнее "Милана" и разгромил соперника со счетом 3:0. "Ювентус" обыграл "Кротоне" 3:0 и с радостью воспользовался осечкой конкурента. "Старая синьора" по потерянным очкам отстает от второго место всего на 1 балл. А вот "Рома" не использовала свой шанс подняться выше и сыграла вничью 0:0 с "Беневенто". Яркий матч прошел в Бергамо, где "Аталанта" и "Наполи" устроили фейерверк голов. итог встречи 4:2. Представляем итоги всех матчей 23-го тура Сирии А.

Результаты матчей:



"Фиорентина" - "Специя" - 3:0

"Кальяри" - "Торино" - 0:1

"Лацио" - "Сампдория" - 1:0

"Дженоа" - "Верона" - 2:2

"Сассуоло" - "Болонья" - 1:1

"Парма" - "Удинезе" - 2:2

"Милан" - "Интер" - 0:3

"Аталанта" - "Наполи" - 4:2

"Беневенто" - "Рома" - 0:0

"Ювентус" - "Кротоне" - 3:0

Турнирная таблица: "Интер" (53), "Милан" (49), "Ювентус" (45), "Рома" (44), "Аталанта" (43), "Лацио" (43), "Наполи" (40), "Сассуоло" (35), "Верона" (34), "Сампдория" (30), "Дженоа" (26), "Болонья" (25), "Удинезе" (25), "Фиорентина" (25), "Беневенто" (25), "Специя" (24),"Торино" (20), "Кальяри" (15), "Парма" (14), "Кротоне" (12).