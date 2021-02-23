Голевая перестрелка в Бергамо, разгром в "миланском дерби" и осечка "Ромы": все результаты 23-го тура Серии А
Закончился 23-й тур итальянской Серии А. Он включил в себя непримиримое "миланское дерби". На этот раз "Интер" оказался сильнее "Милана" и разгромил соперника со счетом 3:0. "Ювентус" обыграл "Кротоне" 3:0 и с радостью воспользовался осечкой конкурента. "Старая синьора" по потерянным очкам отстает от второго место всего на 1 балл. А вот "Рома" не использовала свой шанс подняться выше и сыграла вничью 0:0 с "Беневенто". Яркий матч прошел в Бергамо, где "Аталанта" и "Наполи" устроили фейерверк голов. итог встречи 4:2. Представляем итоги всех матчей 23-го тура Сирии А.
Результаты матчей:
"Фиорентина" - "Специя" - 3:0
"Кальяри" - "Торино" - 0:1
"Лацио" - "Сампдория" - 1:0
"Дженоа" - "Верона" - 2:2
"Сассуоло" - "Болонья" - 1:1
"Парма" - "Удинезе" - 2:2
"Милан" - "Интер" - 0:3
"Аталанта" - "Наполи" - 4:2
"Беневенто" - "Рома" - 0:0
"Ювентус" - "Кротоне" - 3:0
Турнирная таблица: "Интер" (53), "Милан" (49), "Ювентус" (45), "Рома" (44), "Аталанта" (43), "Лацио" (43), "Наполи" (40), "Сассуоло" (35), "Верона" (34), "Сампдория" (30), "Дженоа" (26), "Болонья" (25), "Удинезе" (25), "Фиорентина" (25), "Беневенто" (25), "Специя" (24),"Торино" (20), "Кальяри" (15), "Парма" (14), "Кротоне" (12).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17