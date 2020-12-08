Голевая перестрелка в Мюнхене, очередной провал "Шальке": все результаты 10-го тура Бундеслиги
Завершились все матчи 10-го тура немецкой Бундеслиги.
Сверхголевая ничья в Мюнхене позволила "Баварии" остаться на вершине таблицы. "Шальке" почти год не может победить.
Результаты тура:
"Герта" - "Унион Берлин" - 3:1
"Фрайбург" - "Боруссия" М - 2:2
"Кёльн" - "Вольфсбург" - 2:2
"Арминия" - "Майнц" - 2:1
"Айнтрахт" Ф - "Боруссия" Д - 1:1
"Бавария" - "РБ Лейпциг" - 3:3
"Вердер" - "Штутгарт" - 1:2
"Шальке" - "Байер" - 0:3
"Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:1
Турнирная таблица: "Бавария" (23), "Байер" (22), "РБ Лейпциг" (21), "Боруссия" Д (19), "Вольфсбург" (18), "Унион Берлин" (16), "Боруссия" М (16), "Штутгарт" (14), "Айнтрахт" (13), "Хоффенхайм" (12), "Аугсбург" (12), , "Герта" (11), "Вердер" (11), "Фрайбург" (8), Кельн" (7), "Арминия" (7), "Майнц" (5), "Шальке" (3).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20