Голевая перестрелка в Мюнхене, очередной провал "Шальке": все результаты 10-го тура Бундеслиги

Завершились все матчи 10-го тура немецкой Бундеслиги.



Сверхголевая ничья в Мюнхене позволила "Баварии" остаться на вершине таблицы. "Шальке" почти год не может победить.



Результаты тура:

"Герта" - "Унион Берлин" - 3:1

"Фрайбург" - "Боруссия" М - 2:2

"Кёльн" - "Вольфсбург" - 2:2

"Арминия" - "Майнц" - 2:1

"Айнтрахт" Ф - "Боруссия" Д - 1:1

"Бавария" - "РБ Лейпциг" - 3:3

"Вердер" - "Штутгарт" - 1:2

"Шальке" - "Байер" - 0:3

"Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:1



Турнирная таблица: "Бавария" (23), "Байер" (22), "РБ Лейпциг" (21), "Боруссия" Д (19), "Вольфсбург" (18), "Унион Берлин" (16), "Боруссия" М (16), "Штутгарт" (14), "Айнтрахт" (13), "Хоффенхайм" (12), "Аугсбург" (12), , "Герта" (11), "Вердер" (11), "Фрайбург" (8), Кельн" (7), "Арминия" (7), "Майнц" (5), "Шальке" (3).



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