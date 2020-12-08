Голевая перестрелка в Мюнхене, очередной провал "Шальке": все результаты 10-го тура Бундеслиги

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Голевая перестрелка в Мюнхене, очередной провал "Шальке": все результаты 10-го тура БундеслигиЗавершились все матчи 10-го тура немецкой Бундеслиги.

Сверхголевая ничья в Мюнхене позволила "Баварии" остаться на вершине таблицы. "Шальке" почти год не может победить.

Результаты тура:

"Герта" - "Унион Берлин" - 3:1
"Фрайбург" - "Боруссия" М - 2:2
"Кёльн" - "Вольфсбург" - 2:2
"Арминия" - "Майнц" - 2:1
"Айнтрахт" Ф - "Боруссия" Д - 1:1
"Бавария" - "РБ Лейпциг"  - 3:3
"Вердер" - "Штутгарт" - 1:2
"Шальке" - "Байер" - 0:3
"Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:1

Турнирная таблица: "Бавария" (23), "Байер" (22), "РБ Лейпциг" (21), "Боруссия" Д (19), "Вольфсбург" (18), "Унион Берлин" (16), "Боруссия" М (16), "Штутгарт" (14), "Айнтрахт" (13), "Хоффенхайм" (12), "Аугсбург" (12), , "Герта" (11), "Вердер" (11), "Фрайбург" (8), Кельн" (7), "Арминия" (7), "Майнц" (5), "Шальке" (3).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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