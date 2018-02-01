Голевая засуха на "Сан-Сиро": "Милан" и "Лацио" голов друг другу не забили

Римский "Лацио" на этих выходных приехал в Милан, где ему предстояло сразиться с одноименным клубом в рамках чемпионата (хозяева выиграли 2:1), а уже в среду "орлы" сыграли против красно-черных в первом полуфинале Кубка страны. Римляне значительно превосходили своего соперника по всем показателям, но выиграть в Милане впервые с 1989 года так и не сумели.

Матч начался в спокойном темпе, обе команды никуда не торопились, но и в обороне не отсиживались. "Лацио" даже смотрелся интереснее, чаще подбирался к штрафной Доннарумму, первым пробил по воротам, однако Филипе Луису не хватило точности. Активно у гостей играли фланговые игроки Башта и Лукаку. В некоторых ситуациях к бельгийцу смещался Иммобиле. На 20 минуте Чиро получил мяч в штрафной, переместился на левый край и пробил с острого угла, но в створ ему попасть из такой позиции было трудно. Затем Лукаку отлично забросил мяч с левого фланга на линию вратарской, куда прибежал Лукас Лейва, однако бразильцу точно пробить помешал защитник.

"Лацио" продолжал атаковать, Пароло с дальней дистанции пробил мимо, а Иммобиле своим выстрелом по центру размял Доннарумму. "Милан" же не мог наладить быстрый переход из обороны в атаку, игроки хозяев слишком долго катали мяч на своей половине и в центре, давая шанс футболистам "Лацио" вернуться к своим воротам.

Концовка тайма также осталась за командой Симоне Индзаги, у "орлов" прошли несколько неплохих забросов, но Доннарумма с ними справился без особых проблем. Также не составило труда вратарю "Милана" поймать мяч после дальнего удара Милинковича-Савича.

Второй тайм также остался за "Лацио", римляне были значительно острее, но постоянно транжирили моменты. В атаке был заметен Иммобиле, Чиро упустил три момента, всякий раз пробивая то во вратаря, то мимо ворот, хотя ударные позиции были очень хорошие. Например, после навеса Лукаку он пробивал головой с нескольких метров. Также неплохо пробивал и Сергей Милинкович-Савич. "Милан" же вообще долгое время не тревожил Стракошу, однако ближе к концовке также мог вырвать победу. После навеса Сусо вышедший на замену Кутроне расстреливал вратаря, но Стракоша отбил мяч, на добивании оказался Чалханоглу, который с нескольких метров не сумел попасть в пустой угол.

В итоге первая полуфинальная игра завершилась без голов, теперь все решится в Риме 28 февраля.

"Милан" – "Лацио" - 0:0

"Милан": Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Борини, Бонавентура (Кутроне, 71), Монтоливо, Кесси, Сусо, Локателли, Чалханоглу (Локателли, 57), Калинич (Силва, 83).

"Лацио": Стракоша, Баста, Касерес, Филипе Луис, Раду, Лукаку, Пароло (Нани, 76), Лукас, Милинкович-Савич, Андерсон (Альберто, 62), Иммобиле (Лулич, 90).

Вячеслав Горбачев

Не пропустите: "Челси" крупно проиграл "Борнмуту" | http://soccernews.ru