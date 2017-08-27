Голевая засуха в Санкт-Петербурге: "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом"

В центральном матче восьмого тура встретились "Зенит" и "Ростов" - команды с самой лучшей обороной (пропустили только три мяча), питерцы же имеют ещё и лучшую атаку. Главный тренер Манчини выпустил на поле боевой состав, дав отдохнуть лишь нескольким игрокам основы. У "Ростова" на поле не было основного форварда Дядюна, в основе вышел молодой узбек Шомуродов.

С первых минут "Ростов" ушел в оборону, отдав "Зениту" мяч, однако питерцы не могли пройти вязкую оборону гостей. Ростовчане прогнозируемо играли на контратаках, в расчете на быстрого Думбия, а также Шомуродова Муса в начале встречи едва не вывалился на свидание с Луневым, однако его остановил арбитр, который зафиксировал офсайд. При этом Думбия не успел остановиться и въехал в Лунева, едва не травмировав вратаря "Зенита".

"Ростов" старался время от времени отвечать своими атаками, в середине тайма Думбия взял игру на себя, пробив с дальней дистанции, но в створ не попал. В большинстве же своем мяч находился у "Зенита", однако питерцы создать моменты у ворот Песьякова долгое время не могли. Лишь на 33-й минуте Вилюш "проспал" рывок Кокорина, Александр принял мяч после заброса Нобоа, а затем пробил прямо в Песьякова. Больше моментов в первой половине игры не было.

Уже во втором тайме снова напомнил о себе Думбия, выстреливший в створ с дальней дистанции – Лунев отбил мяч перед собой, однако никто из игроков "Ростова" не сумел сыграть на добивании. Видя, что игра не идет, Манчини в середине тайма решил выпустить на поле Дриусси, однако картина игры все равно не изменилась. "Ростов" удачно защищался, не давая лидерам "Зенита" проявить себя. Оставалась надежда на дальние удары, несколько раз пытался поразить цель Паредес, но в створ не попадал.

Питерцы так и не побеспокоили Песьякова ни разу за всю игру, все шесть выстрелов полетели мимо, поэтому ничья – закономерный итог поединка. "Зенит" продолжает лидировать, а "Ростов" возвращается на третью позицию в турнирной таблице.

"Зенит" – "Ростов" 0:0

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Нобоа (Дриусси, 55), Ерохин, Полоз (Шатов, 80), Кокорин.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Бобен, Мевля, Устинов, Калачев (Байрамян, 87), Гацкан, Юсупов, Думбия (Майер, 90), Шомуродов (Зуев, 67).

Вячеслав Горбачев

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