Голевое пиршество "Динамо" и осечка "Шахтера": результаты 6-го тура чемпионата Украины

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Голевое пиршество "Динамо" и осечка "Шахтера": результаты 6-го тура чемпионата Украины

Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен

В чемпионате Украины состоялись матчи 6-го тура. "Динамо" уничтожило "Колос" со счетом 7:0, а "Шахтер" потерял очки в поединке с "Минаем".

"Динамо" Киев – "Колос" Ковалевка - 7:0 (6:0)
Голы: де Пена, 5 - 1:0, Шапаренко, 9 - 2:0, Кендзера, 25 - 3:0, Буяльский, 34 - 4:0, де Пена, 39 - 5:0, Цыганков, 45 - 6:0, Цыганков, 67 - 7:0

"Минай" – "Шахтер" - 1:1 (0:1)
Голы: Траоре, 34 (с пенальти) - 0:1, Ахмедзаде, 76 - 1:1

"Заря" – "Ворскла" - 1:0 (0:0)
Гол: Овусу-Фримпонг, 83 - 1:0

"Рух" – "Львов" - 1:0 (0:0)
Гол: Абнер, 66 (автогол)

"Ингулец" – "Мариуполь" - 3:0 (1:0)
Голы: Шарай, 22 - 1:0, Шарай, 58 - 2:0, Стефен, 78 - 3:0

"Металлист-1925" – "Днепр-1" - 1:2 (1:0)
Голы: Марлисон, 36 - 1:0, Чуже, 69 (с пенальти) - 1:1, Гуцуляк, 90 - 1:2

"Черноморец" – "Александрия" - 2:2 (0:0)
Голы: Авагимян, 68 - 1:0, Третьяков, 72 - 1:1, Ванат, 76 - 2:1, Устименко, 84 - 2:2

Положение команд: "Динамо" - 16, "Шахтер", "Днепр-1" - 13, "Десна" - 12, "Ворскла", "Александрия" - 11, "Заря" - 10, "Верес" - 8, "Ингулец", "Рух" - 7, "Металлист-1925" - 6, "Минай", "Колос" - 5, "Черноморец" - 4, "Львов" - 2, "Мариуполь" - 1.

Не пропустите: видеообзор матча "Динамо" - "Колос". | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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