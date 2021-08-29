Голевое пиршество "Динамо" и осечка "Шахтера": результаты 6-го тура чемпионата Украины

Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен

В чемпионате Украины состоялись матчи 6-го тура. "Динамо" уничтожило "Колос" со счетом 7:0, а "Шахтер" потерял очки в поединке с "Минаем".

"Динамо" Киев – "Колос" Ковалевка - 7:0 (6:0)

Голы: де Пена, 5 - 1:0, Шапаренко, 9 - 2:0, Кендзера, 25 - 3:0, Буяльский, 34 - 4:0, де Пена, 39 - 5:0, Цыганков, 45 - 6:0, Цыганков, 67 - 7:0

"Минай" – "Шахтер" - 1:1 (0:1)

Голы: Траоре, 34 (с пенальти) - 0:1, Ахмедзаде, 76 - 1:1

"Заря" – "Ворскла" - 1:0 (0:0)

Гол: Овусу-Фримпонг, 83 - 1:0

"Рух" – "Львов" - 1:0 (0:0)

Гол: Абнер, 66 (автогол)

"Ингулец" – "Мариуполь" - 3:0 (1:0)

Голы: Шарай, 22 - 1:0, Шарай, 58 - 2:0, Стефен, 78 - 3:0

"Металлист-1925" – "Днепр-1" - 1:2 (1:0)

Голы: Марлисон, 36 - 1:0, Чуже, 69 (с пенальти) - 1:1, Гуцуляк, 90 - 1:2

"Черноморец" – "Александрия" - 2:2 (0:0)

Голы: Авагимян, 68 - 1:0, Третьяков, 72 - 1:1, Ванат, 76 - 2:1, Устименко, 84 - 2:2

Положение команд: "Динамо" - 16, "Шахтер", "Днепр-1" - 13, "Десна" - 12, "Ворскла", "Александрия" - 11, "Заря" - 10, "Верес" - 8, "Ингулец", "Рух" - 7, "Металлист-1925" - 6, "Минай", "Колос" - 5, "Черноморец" - 4, "Львов" - 2, "Мариуполь" - 1.

Не пропустите: видеообзор матча "Динамо" - "Колос". | http://soccernews.ru