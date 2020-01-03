Голевой пас Руни в дебютной игре помог "Дерби Каунти" обыграть "Барнсли"

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Голевой пас Руни в дебютной игре помог "Дерби Каунти" обыграть "Барнсли"

"Дерби Каунти" обыграл "Барнсли" в матче 26-го тура английского Чемпионшипа.

Отметим, что в составе "Дерби Каунти" впервые выступил форвард Уэйн Руни. Футболист вышел на поле в качестве капитана и отдал голевую передачу.

"Дерби Каунти" - "Барнсли" - 2:1 (1:0)

Голы: Мэрриотт, 45 - 1:0, Симойнш, 50 - 1:1, Уогхорн, 57 - 2:1

"Дерби Каунти": Хэймер, Дэвис, Лоу, Уиздом, Кларк, Найт, Берд, Холмс, Мэрриотт (Уиттакер, 82), Уогхорн (Мэлоун, 74), Руни.

"Барнсли": Шахин-Радлингер, Уильямс, Диаби, Андерсен, Хальме, Бэре (Симойнш, 26), Моуэтт, Томас, Чаплин, Шмидт (Браун, 52), Одуор.

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