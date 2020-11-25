Голевые феерии "Барселоны" и "МЮ", а также очередные неудачи "Краснодара" и "Зенита": все результаты Лиги Чемпионов 24 ноября

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Голевые феерии "Барселоны" и "МЮ", а также очередные неудачи "Краснодара" и "Зенита": все результаты Лиги Чемпионов 24 ноября

24 ноября состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Барселона" на выезде уничтожила киевское "Динамо", а "Манчестер Юнайтед" дома не оставил шансов "Истанбулу". Вновь неудачно сыграли российские клубы. "Зенит" проиграл "Лацио", а "Краснодар" уступил "Севилье".

Группа Е

"Краснодар" Россия – "Севилья" Испания - 1:2 (0:1)
Голы: Ракитич, 4 - 0:1, Вандерсон, 56 - 1:1, Эль-Хаддади, 90+5 - 1:2

"Ренн" Франция – "Челси" Англия - 1:2 (0:1)
Голы: Хадсон-Одои, 22 - 0:1, Гирасси, 85 - 1:1, Жиру, 90 - 1:2

Положение команд: "Челси", "Севилья" - 10, "Краснодар", "Ренн" - 1.

Группа F

"Лацио" Италия – "Зенит" Россия - 3:1 (2:1)
Голы: Иммобиле, 3 - 1:0, Пароло, 22 - 2:0, Дзюба, 25 - 2:1, Иммобиле, 55 (с пенальти) - 3:1

"Боруссия" Дортмунд Германия – "Брюгге" Бельгия - 3:0 (2:0)
Голы: Холанд, 18 - 1:0, Санчо, 45 - 2:0, Холанд, 60 - 3:0

Положение команд: "Боруссия" - 9, "Лацио" - 8, "Брюгге" - 4, "Зенит" - 1.

Группа G

"Динамо" Киев Украина – "Барселона" Испания - 0:4 (0:0)
Голы: Дест, 52 - 0:1, Брэйтуэйт, 57 - 0:2, Брэйтуэйт, 70 (с пенальти) - 0:3, Гризманн, 90+2 - 0:4

"Ювентус" Италия – "Ференцварош" Венгрия - 2:1 (1:1)
Голы: Узуни, 19 - 0:1, Роналду, 35 - 1:1, Мората, 90+2 - 2:1

Положение команд: "Барселона" - 12, "Ювентус" - 9, "Динамо", "Ференцварош" - 1.

Группа Н

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Истанбул Башакшехир" Турция - 4:1 (3:0)
Голы: Бруну Фернандеш, 7 - 1:0, Бруну Фернандеш, 19 - 2:0, Рэшфорд, 35 (с пенальти) - 2:1, Тюрюч, 75 - 3:1, Джеймс, 90 - 4:1

ПСЖ Франция – "РБ Лейпциг" Германия - 1:0 (1:0)
Гол: Неймар, 11 (с пенальти)

Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 9, ПСЖ, "РБ Лейпциг" - 6, "Истанбул Башакшехир" - 3.

Не пропустите: "Краснодар" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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