Голевые феерии "Барселоны" и "МЮ", а также очередные неудачи "Краснодара" и "Зенита": все результаты Лиги Чемпионов 24 ноября
24 ноября состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Барселона" на выезде уничтожила киевское "Динамо", а "Манчестер Юнайтед" дома не оставил шансов "Истанбулу". Вновь неудачно сыграли российские клубы. "Зенит" проиграл "Лацио", а "Краснодар" уступил "Севилье".
Группа Е
"Краснодар" Россия – "Севилья" Испания - 1:2 (0:1)
Голы: Ракитич, 4 - 0:1, Вандерсон, 56 - 1:1, Эль-Хаддади, 90+5 - 1:2
"Ренн" Франция – "Челси" Англия - 1:2 (0:1)
Голы: Хадсон-Одои, 22 - 0:1, Гирасси, 85 - 1:1, Жиру, 90 - 1:2
Положение команд: "Челси", "Севилья" - 10, "Краснодар", "Ренн" - 1.
Группа F
"Лацио" Италия – "Зенит" Россия - 3:1 (2:1)
Голы: Иммобиле, 3 - 1:0, Пароло, 22 - 2:0, Дзюба, 25 - 2:1, Иммобиле, 55 (с пенальти) - 3:1
"Боруссия" Дортмунд Германия – "Брюгге" Бельгия - 3:0 (2:0)
Голы: Холанд, 18 - 1:0, Санчо, 45 - 2:0, Холанд, 60 - 3:0
Положение команд: "Боруссия" - 9, "Лацио" - 8, "Брюгге" - 4, "Зенит" - 1.
Группа G
"Динамо" Киев Украина – "Барселона" Испания - 0:4 (0:0)
Голы: Дест, 52 - 0:1, Брэйтуэйт, 57 - 0:2, Брэйтуэйт, 70 (с пенальти) - 0:3, Гризманн, 90+2 - 0:4
"Ювентус" Италия – "Ференцварош" Венгрия - 2:1 (1:1)
Голы: Узуни, 19 - 0:1, Роналду, 35 - 1:1, Мората, 90+2 - 2:1
Положение команд: "Барселона" - 12, "Ювентус" - 9, "Динамо", "Ференцварош" - 1.
Группа Н
"Манчестер Юнайтед" Англия – "Истанбул Башакшехир" Турция - 4:1 (3:0)
Голы: Бруну Фернандеш, 7 - 1:0, Бруну Фернандеш, 19 - 2:0, Рэшфорд, 35 (с пенальти) - 2:1, Тюрюч, 75 - 3:1, Джеймс, 90 - 4:1
ПСЖ Франция – "РБ Лейпциг" Германия - 1:0 (1:0)
Гол: Неймар, 11 (с пенальти)
Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 9, ПСЖ, "РБ Лейпциг" - 6, "Истанбул Башакшехир" - 3.
Не пропустите: "Краснодар" потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4