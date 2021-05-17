Голевые феерии ПСЖ и "Лиона", блестящая игра Головина: все результаты 37-го тура чемпионата Франции
Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен
Завершились матчи 37-го тура чемпионата Франции. Лидер турнира "Лилль" дома не смог обыграть "Сент-Этьен". ПСЖ на своем поле разгромил "Реймс". "Лион" в гостях забил пять голов в ворота "Нима". "Монако" дома выиграл у "Ренна" благодаря голу и голевой передаче российского полузащитника Александра Головина.
Результаты 37-го тура Лиги 1
ПСЖ – "Реймс" - 4:0 (2:0)
Голы: Неймар, 13 (с пенальти) - 1:0, Мбаппе, 24 - 2:0, Маркиньос, 68 - 3:0, Кин, 89 - 4:0
"Лилль" – "Сент-Этьен" - 0:0
"Монако" – "Ренн" - 2:1 (2:0)
Голы: Бен-Йеддер, 16 - 1:0, Головин, 29 - 2:0, Дисаси, 68 (автогол)
"Ним" – "Лион" - 2:5 (1:3)
Голы: Коне, 5 - 1:0, Лукас Пакета, 8 - 1:1, Депай, 20 - 1:2, Лукас Пакета, 24 - 1:3, Ауар, 55 - 1:4, Коне, 62 - 2:4, Слимани, 87 - 2:5
"Монпелье" – "Брест" - 0:0
"Ницца" – "Страсбур" - 0:2 (0:1)
Голы: Ажорк, 2 - 0:1, Ажорк, 66 - 0:2
"Бордо" – "Ланс" - 3:0 (1:0)
Голы: Хван Ый Чжо, 32 (с пенальти) - 1:0, Сабали, 89 - 2:0, Зеркан, 90 - 3:0
"Дижон" – "Нант" - 0:4 (0:2)
Голы: Кулибали, 6 - 0:1, Коло-Муани, 32 - 0:2, Блас, 90 - 0:3, Коло-Муани, 90 - 0:4
"Марсель" – "Анжер" - 3:2 (1:0)
Голы: Милик, 9 - 1:0, Милик, 48 - 2:0, Перейра Лаже, 57 - 2:1, Тома, 85 - 2:2, Милик, 90 (с пенальти) - 3:2
"Лорьян" – "Метц" - 2:1 (1:0)
Голы: Висса, 31 (с пенальти) - 1:0, Траоре, 72 - 1:1, Эрго, 74 - 2:1
Положение команд: "Лилль" - 80, ПСЖ - 79, "Монако" - 77, "Лион" - 76, "Марсель" - 59, "Ланс" - 56, "Ренн" - 55, "Монпелье" - 51, "Ницца" - 49, "Метц", "Сент-Этьен" - 46, "Анжер" - 44, "Реймс", "Бордо" - 42, "Страсбур", "Брест", "Лорьян" - 41, "Нант" - 40, "Ним" - 35, "Дижон" - 18.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13