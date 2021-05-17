Голевые феерии ПСЖ и "Лиона", блестящая игра Головина: все результаты 37-го тура чемпионата Франции

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Голевые феерии ПСЖ и "Лиона", блестящая игра Головина: все результаты 37-го тура чемпионата Франции

Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

Завершились матчи 37-го тура чемпионата Франции. Лидер турнира "Лилль" дома не смог обыграть "Сент-Этьен". ПСЖ на своем поле разгромил "Реймс". "Лион" в гостях забил пять голов в ворота "Нима". "Монако" дома выиграл у "Ренна" благодаря голу и голевой передаче российского полузащитника Александра Головина.

Результаты 37-го тура Лиги 1

ПСЖ – "Реймс" - 4:0 (2:0)
Голы: Неймар, 13 (с пенальти) - 1:0, Мбаппе, 24 - 2:0, Маркиньос, 68 - 3:0, Кин, 89 - 4:0

"Лилль" – "Сент-Этьен" - 0:0

"Монако" – "Ренн" - 2:1 (2:0)
Голы: Бен-Йеддер, 16 - 1:0, Головин, 29 - 2:0, Дисаси, 68 (автогол)

"Ним" – "Лион" - 2:5 (1:3)
Голы: Коне, 5 - 1:0, Лукас Пакета, 8 - 1:1, Депай, 20 - 1:2, Лукас Пакета, 24 - 1:3, Ауар, 55 - 1:4, Коне, 62 - 2:4, Слимани, 87 - 2:5

"Монпелье" – "Брест" - 0:0

"Ницца" – "Страсбур" - 0:2 (0:1)
Голы: Ажорк, 2 - 0:1, Ажорк, 66 - 0:2

"Бордо" – "Ланс" - 3:0 (1:0)
Голы: Хван Ый Чжо, 32 (с пенальти) - 1:0, Сабали, 89 - 2:0, Зеркан, 90 - 3:0

"Дижон" – "Нант" - 0:4 (0:2)
Голы: Кулибали, 6 - 0:1, Коло-Муани, 32 - 0:2, Блас, 90 - 0:3, Коло-Муани, 90 - 0:4

"Марсель" – "Анжер" - 3:2 (1:0)
Голы: Милик, 9 - 1:0, Милик, 48 - 2:0, Перейра Лаже, 57 - 2:1, Тома, 85 - 2:2, Милик, 90 (с пенальти) - 3:2

"Лорьян" – "Метц" - 2:1 (1:0)
Голы: Висса, 31 (с пенальти) - 1:0, Траоре, 72 - 1:1, Эрго, 74 - 2:1

Положение команд: "Лилль" - 80, ПСЖ - 79, "Монако" - 77, "Лион" - 76, "Марсель" - 59, "Ланс" - 56, "Ренн" - 55, "Монпелье" - 51, "Ницца" - 49, "Метц", "Сент-Этьен" - 46, "Анжер" - 44, "Реймс", "Бордо" - 42, "Страсбур", "Брест", "Лорьян" - 41, "Нант" - 40, "Ним" - 35, "Дижон" - 18.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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