Голевые феерии "Шахтера" и Дортмунда, камбэк ПСЖ: результаты Юношеской лиги УЕФА от 7 декабря
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
Состоялись восемь матчей 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить крупные победы "Шахтера" и дортмундской "Боруссии" над "Шерифом" и "Бешикташем" соответственно. ПСЖ в результативном поединке победил "Брюгге".
Группа А
ПСЖ Франция - "Брюгге" Бельгия - 3:2 (0:2)
Голы: Серве, 19 - 0:1, Энгелс, 44 (с пенальти) - 0:2, Симонс, 69 - 1:2, Эмери, 73 - 2:2, Одоберт, 90+4 - 3:2
"РБ Лейпциг" Германия - "Манчестер Сити" Англия - 0:1 (0:0)
Гол: Боргес, 83 - 0:1
Положение команд: ПСЖ - 14, "Брюгге" - 11, "Манчестер Сити" - 8, "РБ Лейпциг" - 0.
Группа В
"Милан" Италия - "Ливерпуль" Англия - 1:1 (0:1)
Голы: Мусияловски, 4 - 0:1, Насти, 78 - 1:1
"Порту" Португалия - "Атлетико" Испания - 1:2 (0:1)
Голы: Костис, 18 - 0:1, Абреу, 55 (с пенальти) - 1:1, Мартин, 65 - 1:2
Положение команд: "Ливерпуль" - 11, "Атлетико" - 10, "Порту" - 10, "Милан" - 2.
Группа С
"Боруссия" Дортмунд, Германия - "Бешикташ" Турция - 6:2 (3:1)
Голы: Рийкхофф, 3 - 1:0, Байно-Гиттенс, 5 - 2:0, Ягджи, 31 - 2:1, Камара, 39 - 3:1, Рийкхофф, 46 - 4:1, Илькхан, 55 - 4:2, Байно-Гиттенс, 63 - 5:2, Камара, 79 - 6:2
"Аякс" Нидерланды - "Спортинг" Португалия - 2:3 (2:1)
Голы: ван Аксел-Донген, 23 (с пенальти) - 1:0, ван Аксел-Донген, 25 - 2:0, Фернандеш, 42 - 2:1, Чермити, 71 - 2:2, Ламба, 87 - 2:3
Положение команд: "Спортинг" - 11, "Боруссия" - 10, "Аякс" - 10, "Бешикташ" - 3.
Группа D
"Реал" Испания - "Интер" Италия - 2:1 (1:0)
Голы: Гонсалес, 5 (с пенальти) - 1:0, Абиусо, 54 - 1:1, Аранда, 72 - 2:1
"Шахтер" Украина - "Шериф" Молдова" - 6:0 (3:0)
Голы: Бако, 6 - 1:0, Погорилый, 39 (с пенальти) - 2:0, Глущенко, 42 - 3:0, Ющенко, 80 - 4:0, Гончарук, 86 (с пенальти) - 5:0, Гулько, 87 - 6:0
Положение команд: "Реал" - 13, "Интер" - 13, "Шахтер" - 9, "Шериф" - 0.
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|6
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|О
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|2
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|3
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|6
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