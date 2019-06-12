Голкипер "Анжи" Дюпин перешел в "Рубин"

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин, скорее всего, продолжит карьеру в "Рубине". Об этом сообщает "Матч ТВ".

Соглашение будет подписано после того, как игрок пройдет медобследование.

В 31-летнем вратаре также были заинтересованы "Урал" и "Тамбов".

Ранее футболист рассказал о том, сколько махачкалинский клуб не выплачивал ему зарплату.

В прошедшем сезоне РПЛ Дюпин провел 30 матчей, 6 из которых на ноль.

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