Голкипер "Анжи": "На выезде приходится обедать бутербродами с майонезом"

Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин поговорил о финансовом положении клуба.

"Пришел новый человек, задача которого - устранить проблемы. Антикризисный менеджер. И урезать стали все, вплоть до того, что иногда на выезде даже обеда нет.

Приходится бутерброды с майонезом в самолете есть" - приводят слова Дюпина российские СМИ.

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