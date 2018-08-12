Голкипер "Арсенала" продолжит карьеру в Турции

Голкипер "Арсенала" Давид Оспина близок к переходу в "Бешикташ".

Как сообщает Fanatik, турецкий клуб арендует вратаря на один сезон с возможностью дальнейшего выкупа.

Ранее сообщалось, что Эмери не рассчитывает на Оспину в новом сезоне.

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