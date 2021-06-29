Голкипер "Аталанты" покинет клуб
Фото: инстаграм Голлини/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Николо Скира, вратарь Пьерлуджи Голлини хочет уйти из "Аталанты" уже этим летом.
По информации источника, на футболиста претендуют "Лацио", "Интер", "Рома" и "Тоттенхэм".
Напомним, что Голлини признавался лучшим вратарем Серии А в сезоне 2019/20.
В прошедшем сезоне итальянец сыграл в 32 матчах, в которых пропустил 32 гола. Также на его счету 14 "сухих" матчей.
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|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17