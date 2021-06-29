Голкипер "Аталанты" покинет клуб

Теги аталантапьерлуиджи голлини

Голкипер "Аталанты" покинет клубФото: инстаграм Голлини/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира, вратарь Пьерлуджи Голлини хочет уйти из "Аталанты" уже этим летом.

По информации источника, на футболиста претендуют "Лацио", "Интер", "Рома" и "Тоттенхэм".

Напомним, что Голлини признавался лучшим вратарем Серии А в сезоне 2019/20.

В прошедшем сезоне итальянец сыграл в 32 матчах, в которых пропустил 32 гола. Также на его счету 14 "сухих" матчей.

Также не пропустите: Жиго высказался о возможной натурализации. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Магуайр - игрок матча против сборной Германии

Магуайр - игрок матча против сборной Германии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов