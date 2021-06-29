Голкипер "Аталанты" покинет клуб

Фото: инстаграм Голлини/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира, вратарь Пьерлуджи Голлини хочет уйти из "Аталанты" уже этим летом.

По информации источника, на футболиста претендуют "Лацио", "Интер", "Рома" и "Тоттенхэм".

Напомним, что Голлини признавался лучшим вратарем Серии А в сезоне 2019/20.

В прошедшем сезоне итальянец сыграл в 32 матчах, в которых пропустил 32 гола. Также на его счету 14 "сухих" матчей.

Также не пропустите: Жиго высказался о возможной натурализации. | http://soccernews.ru