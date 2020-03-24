Голкипер "Аталанты" заразился коронавирусом

Голкипер "Аталанты" Марко Спортьелло заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Среди футболистов "Аталанты" это первый случай заражения Covid-19.

На данный момент Спортьелло чувствует себя хорошо и не испытывает никаких симптомов заболевания. Карантин в клубе должен закончиться 27 марта.

Италия находится на первом месте по количеству зараженных коронавирусом.

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