Голкипер "Атлетика": "Сделаем все возможное, чтобы пройти "Спартак"

Голкипер "Атлетика" Кепа Аррисабалага рассказал о настрое на матчи со "Спартаком" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"15 февраля нас ждёт захватывающая игра в Москве. Из-за результатов "Атлетика" у болельщиков не лучшее настроение, но важно не забывать, как непросто было достичь этой стадии Лиги Европы.

"Спартак" - команда, которая попала в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться хорошего результата в матчах с российской командой.

В этом году мы забиваем не так много голов на домашнем стадионе. Нам нужно собраться вместе и продолжать усердно тренироваться, чтобы улучшить наши результаты", - отметил он.

Ответная игра пройдет 22 февраля.

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