Голкипер "Аякса" Онана может перейти в "Барселону"
Голкипер "Аякса" Андре Онана может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонский клуб некоторое время общается с агентами 24-летнего футболиста.
Отметим, что Онана был в системе "сине-гранатовых" с 2010 по 2015 год.
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс сказал, что если клуб получит выгодное предложение, футболист сможет уйти.
Напомним, что "Барселона" пока не подписала новый контракт с основным голкипером Марком-Андре тер Стегеном.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23