Голкипер "Аякса" Онана может перейти в "Барселону"

Голкипер "Аякса" Андре Онана может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб некоторое время общается с агентами 24-летнего футболиста.

Отметим, что Онана был в системе "сине-гранатовых" с 2010 по 2015 год.

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс сказал, что если клуб получит выгодное предложение, футболист сможет уйти.

Напомним, что "Барселона" пока не подписала новый контракт с основным голкипером Марком-Андре тер Стегеном.

Не пропустите: "Аякс", ПСВ и АЗ настаивают на завершении сезона| http://soccernews.ru