Голкипер "Аякса" Онана может перейти в "Барселону"

1 Теги аяксандре онана

Голкипер "Аякса" Онана может перейти в "Барселону"

Голкипер "Аякса" Андре Онана может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб некоторое время общается с агентами 24-летнего футболиста.

Отметим, что Онана был в системе "сине-гранатовых" с 2010 по 2015 год. 

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс сказал, что если клуб получит выгодное предложение, футболист сможет уйти.

Напомним, что "Барселона" пока не подписала новый контракт с основным голкипером Марком-Андре тер Стегеном.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Всё-таки Онана сделал правильный выбор,перейдя в Челси!В Барсе его уже один раз выкинули , и сейчас бы развели и сидел бы на скамейке ,пока,ставленники Лео получали халявный доход и делились процентами с паханом метровым!

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