Голкипер "Аякса" Онана по-прежнему интересен "Барселоне"
"Барселона" продолжает проявлять интерес к голкиперу "Аякса" Андре Онане. Об этом пишет Diario Sport.
Каталонцы считают, что 24-летний футболист является приоритетным вариантом покупки этим летом.
Сам Онана хотел бы продолжить карьеру в "Барселоне", несмотря на предложения других топ-клубов. "Сине-гранатовые" пока не торопятся делать официального предложения.
"Аякс" готов отпустить голкипера за 40 миллионов евро. Скорее всего, цена на игрока упадет из-за кризиса.
В футболисте также заинтересован ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14