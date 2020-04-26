Голкипер "Аякса" Онана по-прежнему интересен "Барселоне"

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Голкипер "Аякса" Онана по-прежнему интересен "Барселоне"

"Барселона" продолжает проявлять интерес к голкиперу "Аякса" Андре Онане. Об этом пишет Diario Sport.

Каталонцы считают, что 24-летний футболист является приоритетным вариантом покупки этим летом.

Сам Онана хотел бы продолжить карьеру в "Барселоне", несмотря на предложения других топ-клубов. "Сине-гранатовые" пока не торопятся делать официального предложения.

"Аякс" готов отпустить голкипера за 40 миллионов евро. Скорее всего, цена на игрока упадет из-за кризиса.

В футболисте также заинтересован ПСЖ.
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