Голкипер "Аякса" Онана сообщил о желании покинуть клуб

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Голкипер "Аякса" Онана сообщил о желании покинуть клуб

Голкипер "Аякса" Андре Онана сообщил клубу, что хочет покинуть команду этим летом. Об этом сообщает Goal.com.

"Я очень счастлив быть в "Аяксе" и очень благодарен клубу. Здесь я провел пять прекрасных лет, но пришло время сделать следующий шаг. Я понял это в прошлом году. Пока не знаю, что произойдет, но я точно понимаю, чего хочу", - сказал Онанан.

Отметим, что в 24-летнем футболисте заинтересованы ПСЖ и "Барселона".

В составе "Аякса" Онанан стал чемпионом Нидерландов, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также выходил в финал Лиги Европы и полуфинал Лиги чемпионов.
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