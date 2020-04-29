Голкипер "Аякса" Онана сообщил о желании покинуть клуб

Голкипер "Аякса" Андре Онана сообщил клубу, что хочет покинуть команду этим летом. Об этом сообщает Goal.com.



"Я очень счастлив быть в "Аяксе" и очень благодарен клубу. Здесь я провел пять прекрасных лет, но пришло время сделать следующий шаг. Я понял это в прошлом году. Пока не знаю, что произойдет, но я точно понимаю, чего хочу", - сказал Онанан.



Отметим, что в 24-летнем футболисте заинтересованы ПСЖ и "Барселона".



В составе "Аякса" Онанан стал чемпионом Нидерландов, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также выходил в финал Лиги Европы и полуфинал Лиги чемпионов.