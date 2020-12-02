Голкипер "Аякса" Онана винит себя в поражении команды в матче с "Ливерпулем"

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Голкипер "Аякса" Онана винит себя в поражении команды в матче с "Ливерпулем"

Вратарь "Аякса" Онана прокомментировал поражение в матче с "Ливерпулем" (0:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"Что я могу сказать? Я ошибся. Я в ответе за это. Больше мне сказать нечего", - заявил Онана в интервью SBS6

Благодаря победе "Ливерпуль" гарантировал себе выход в плей-офф. "Аякс" продолжает борьбу за выход из группы.

Не пропустите: "Ливерпуль" победил "Аякс" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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