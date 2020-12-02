Голкипер "Аякса" Онана винит себя в поражении команды в матче с "Ливерпулем"
Вратарь "Аякса" Онана прокомментировал поражение в матче с "Ливерпулем" (0:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.
"Что я могу сказать? Я ошибся. Я в ответе за это. Больше мне сказать нечего", - заявил Онана в интервью SBS6
Благодаря победе "Ливерпуль" гарантировал себе выход в плей-офф. "Аякс" продолжает борьбу за выход из группы.
Не пропустите: "Ливерпуль" победил "Аякс" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23