Голкипер "Аякса" Онана винит себя в поражении команды в матче с "Ливерпулем"

Вратарь "Аякса" Онана прокомментировал поражение в матче с "Ливерпулем" (0:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"Что я могу сказать? Я ошибся. Я в ответе за это. Больше мне сказать нечего", - заявил Онана в интервью SBS6

Благодаря победе "Ливерпуль" гарантировал себе выход в плей-офф. "Аякс" продолжает борьбу за выход из группы.

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