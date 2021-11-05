Голкипер "Балтики" Бориско отреагировал на интерес "Спартака"
Фото инстаграм Максима Бориско
Вратарь "Балтики" Максим Бориско прокомментировал слухи, сватающие его в московский "Спартак".
Ранее сообщалось, что "красно-белые" могут зимой купить игрока молодёжной сборной России за 20 миллионов рублей.
"Я слышал, что есть интерес со стороны "Спартака". Но в этом случае конкретики пока нет. Мои мысли сейчас только о "Балтике", - сказал Бориско.
В текущем сезоне голкипер сыграл за "Балтику" 13 матчей и пропустил 8 голов. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.
Не пропустите: "Спартак" назвал лучшего игрока в октябре. | http://soccernews.ru
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