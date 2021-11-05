Голкипер "Балтики" Бориско рассказал, когда будет играть за сборную России
Фото инстаграм Максима Бориско
Вратарь "Балтики" Максим Бориско поделился мыслями о своих карьерных перспективах.
"Когда меня ждать в сборной России? Думаю, через два-три годика вы меня там увидите, когда будет достаточно игровой практики в РПЛ. После дебюта за молодёжную сборную я на виду у клубов из Премьер-лиги. Думаю, будут шансы перейти на новый уровень. Но никаких конкретных предложений не было", - сказал Бориско.
Ранее сообщалось, что 21-летний голкипер заинтересовал московский "Спартак", и "красно-белые" готовы выкупить его за 20 миллионов рублей уже зимой.
В текущем сезоне Бориско сыграл за "Балтику" 13 матчей и пропустил 8 голов.
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