Голкипер "Балтики" Бориско рассказал, когда будет играть за сборную России

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Вратарь "Балтики" Максим Бориско поделился мыслями о своих карьерных перспективах.

"Когда меня ждать в сборной России? Думаю, через два-три годика вы меня там увидите, когда будет достаточно игровой практики в РПЛ. После дебюта за молодёжную сборную я на виду у клубов из Премьер-лиги. Думаю, будут шансы перейти на новый уровень. Но никаких конкретных предложений не было", - сказал Бориско.

Ранее сообщалось, что 21-летний голкипер заинтересовал московский "Спартак", и "красно-белые" готовы выкупить его за 20 миллионов рублей уже зимой.

В текущем сезоне Бориско сыграл за "Балтику" 13 матчей и пропустил 8 голов.

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