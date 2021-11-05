Голкипер "Балтики" Бориско рассказал, когда будет играть за сборную России

Теги максим борискобалтикароссия

Голкипер "Балтики" Бориско рассказал, когда будет играть за сборную России

Фото инстаграм Максима Бориско

Вратарь "Балтики" Максим Бориско поделился мыслями о своих карьерных перспективах.

"Когда меня ждать в сборной России? Думаю, через два-три годика вы меня там увидите, когда будет достаточно игровой практики в РПЛ. После дебюта за молодёжную сборную я на виду у клубов из Премьер-лиги. Думаю, будут шансы перейти на новый уровень. Но никаких конкретных предложений не было", - сказал Бориско.

Ранее сообщалось, что 21-летний голкипер заинтересовал московский "Спартак", и "красно-белые" готовы выкупить его за 20 миллионов рублей уже зимой. 

В текущем сезоне Бориско сыграл за "Балтику" 13 матчей и пропустил 8 голов.

Не пропустите: Голкипер "Балтики" Бориско отреагировал на интерес "Спартака". | http://soccernews.ru
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