Голкипер "Барселоны" хочет покинуть команду

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен заявил о планах сменить команду летом.

Как сообщает издание RAC1, 29-летний голландец рассказал своим друзьям, что хочет уйти из каталонского клуба, чтобы иметь больше игровой практики.

В соглашении игрока с каталонцами прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 Силлессен провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах.

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