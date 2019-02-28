Голкипер "Барселоны" может продолжить карьеру в другом клубе

Теги барселонаяспер силлессен

Голкипер "Барселоны" может продолжить карьеру в другом клубе

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен планирует перейти в другой клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Барселона" готова отпустить 29-летнего голландца за 60 миллионов евро. Силлессен недоволен своим положением в клубе, так как хочет больше играть в основе. 

Футболист перешел в каталонский клуб летом 2016 года за 13 миллионов евро. Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне голландец участвовал в 7 матчах за "Барселону", в которых пропустил 7 голов.

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