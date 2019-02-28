Голкипер "Барселоны" может продолжить карьеру в другом клубе
Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен планирует перейти в другой клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
"Барселона" готова отпустить 29-летнего голландца за 60 миллионов евро. Силлессен недоволен своим положением в клубе, так как хочет больше играть в основе.
Футболист перешел в каталонский клуб летом 2016 года за 13 миллионов евро. Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне голландец участвовал в 7 матчах за "Барселону", в которых пропустил 7 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19