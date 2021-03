Голкипер "Барселоны" Нето получил травму на тренировке

Фото: Твиттер @Neto_Murara

Голкипер "Барселоны" Нето закончил тренировку команды раньше срока из-за повреждения, сообщает официальный Twitter команды.

31-летний футболист получил растяжение связок правого голеностопа. Насколько серьезной оказалась травма и сколько понадобится времени на восстановление пока не сообщается.

LATEST NEWS | @Neto_Murara sprained his right ankle during today's training session. His recovery will determine his availability. pic.twitter.com/nKdn3kjQwW