Голкипер "Барселоны" Нето получил травму на тренировке
Фото: Твиттер @Neto_Murara
Голкипер "Барселоны" Нето закончил тренировку команды раньше срока из-за повреждения, сообщает официальный Twitter команды.
31-летний футболист получил растяжение связок правого голеностопа. Насколько серьезной оказалась травма и сколько понадобится времени на восстановление пока не сообщается.
LATEST NEWS | @Neto_Murara sprained his right ankle during today's training session. His recovery will determine his availability. pic.twitter.com/nKdn3kjQwW— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 22, 2021
Напомним, Нето перешел в каталонский клуб летом 2019 года из "Валенсии". Текущее соглашение с командой заканчивается в июне 2023 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 10 миллионов евро.
В сезоне 2020/2021 Нето выходил на поле в 11 матчах и пропустил 8 голов.
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|19
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|35
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|Севилья
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14