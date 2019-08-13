Голкипер "Барселоны" Нето пропустит около 8 недель из-за травмы

1 Теги барселонанетотравмы

Голкипер "Барселоны" Нето пропустит около 8 недель из-за травмы

Вратарь "Барселоны" Нето из-за перелома руки пропустить от 6 до 8 недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, футболист получил повреждение на тренировке. Ранее предполагалось, что он пропустит около 5 недель, однако травма оказалась серьезнее.

Нето перешел в каталонский клуб этим летом. Футболист перешел из "Валенсии" за 26 миллионов евро плюс 9 в виде бонусов.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Вот это поворот,не только у нас в лазарете весь сезон будет валяться,Тер Штегену придётся брать на себя все игры, вряд-ли доверят игры третьему вратарю команды.

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