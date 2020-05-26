Голкипер "Баварии" Нойер стал третьим игроком, кто провёл 400 матчей в Бундеслиге

Теги мануэль нойербавария мюнхен

Голкипер "Баварии" Нойер стал третьим игроком, кто провёл 400 матчей в Бундеслиге
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер проводит 400-й матч в чемпионате Германии. Сегодня, 26 мая, мюнхенцы играют на выезде с "Боруссией" (1:0; второй тайм).

Нойер - третий футболист в истории Бундеслиги, кому удалось достичь этой отметки.  Больше него встреч в чемпионате Германии провели только хавбек "Униона" Кристиан Гентнер (402) и форвард "Вердера" Клаудио Писарро (487).

Голкипер выступает за "Баварию" с лета 2011 года. Его трансфер стоил немецкому клубу 30 миллионов евро. Недавно футболист продлил контракт с "Баварией" до 2023 года.

Не пропустите: Нойер прокомментировал продление контракта с "Баварией" до 2023 года| http://soccernews.ru
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