Голкипер Беленов признан лучшим игроком "Уфы" в сентябре

Болельщики "Уфы" признали голкипера Александра Беленова лучшим игроком по итогам сентября.

За футболиста проголосовала 62% голосов. На втором месте оказался форвард Ловро Бизяк (9%), третьим стал защитник Олег Данченко (5,3%).

В прошлом месяце Беленов принял участие в трех матчах и был признан лучшим игроком встречи 8-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

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