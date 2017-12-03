Голкипер "Беневенто" Беньоли забил первый вратарский гол в Серии А с 2001 года

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Голкипер "Беневенто" Беньоли забил первый вратарский гол в Серии А с 2001 года

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Беневенто" на своем поле сыграл вничью с "Миланом" со счетом 2:2.

Спас хозяев от поражения вратарь Альберто Бриньоли, забивший гол на пятой компенсированной минуте. 

Стоит отметить, что в последний раз вратарский гол случился в Серии А в 2001 году. Тогда отличился Массимо Таиби.

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