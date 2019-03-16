Голкипер "Бешикташа" может перейти в "Олимпиакос"
Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус, скорее всего, перейдет в другой клуб, утверждает Hurriyet.
Права на футболиста принадлежат "Ливерпулю".
По данным издания, в 25-летнем немце заинтересован греческий "Олимпиакос". Игрок может перейти в клуб по завершении сезона. Ранее сообщалось, что Кариус недоволен невыплатой "Бешикташем" ему зарплаты на протяжении 4 месяцев.
Трансферная стоимость игрока - 9,5 миллиона евро. Кариус перешел в "Бешикташ" в 2018 году на 2 года.
В текущем сезоне немец участвовал в 21 матчей, 4 из который провел на ноль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|25
|57
|2
|Галатасарай
|25
|49
|3
|Бешикташ
|25
|44
|4
|Трабзонспор
|25
|40
|5
|Коньяспор
|25
|35
|6
|Малатия Беледийеспор
|25
|34
|7
|Сивасспор
|26
|34
|8
|Аланьяспор
|25
|34
|9
|Кайсериспор
|25
|32
|10
|Антальяспор
|25
|32
|11
|Джайкур Ризеспор
|25
|31
|12
|Касимпаса
|25
|31
|13
|Фенербахче
|26
|31
|14
|Анкарагюджю
|25
|31
|15
|Бурсаспор
|25
|28
|16
|Гёзтепе АС Измир
|25
|27
|17
|BB Erzurumspor
|25
|22
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|25
|21