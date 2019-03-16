Голкипер "Бешикташа" может перейти в "Олимпиакос"

Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус, скорее всего, перейдет в другой клуб, утверждает Hurriyet.

Права на футболиста принадлежат "Ливерпулю".

По данным издания, в 25-летнем немце заинтересован греческий "Олимпиакос". Игрок может перейти в клуб по завершении сезона. Ранее сообщалось, что Кариус недоволен невыплатой "Бешикташем" ему зарплаты на протяжении 4 месяцев.

Трансферная стоимость игрока - 9,5 миллиона евро. Кариус перешел в "Бешикташ" в 2018 году на 2 года.



В текущем сезоне немец участвовал в 21 матчей, 4 из который провел на ноль.

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