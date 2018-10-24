Голкипер "Бордо" рад, что в четверг Кокорин не сыграет за "Зенит"
Голкипер "Бордо" Бенуа Костиль назвал самых опасных игроков питерского "Зенита", с которым его команда сыграет завтра в рамках группового этапа Лиги Европы.
"Знаю ли я кого-либо из атаки "Зенита"? Прежде всего, самый рослый игрок группы нападения - Артем Дзюба. Хорошо знаем его возможности по Чемпионату Мира. Думаю, мне придется сталкиваться с ним в игре наиболее часто. Также выделю Паредеса. К счастью для нас, не сыграет Кокорин", - цитирует 31-летнего вратаря жирондинцев официальный сайт "сине-бело-голубых".
Напомним, "Зенит" отчитался о травмированных игроках. | soccernews.ru
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