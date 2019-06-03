Голкипер "Борнмута" Боруц продлил контракт с клубом еще на год

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Голкипер "Борнмута" Боруц продлил контракт с клубом еще на год

Голкипер "Борнмута" Артур Боруц подписал новый контракт с клубом. Об этом информирует пресс-служба команды.

Новое соглашение 33-летнего поляка с командой действует до 2020 года.

В "Борнмуте" футболист играет с 2014 года, куда перешел из "Саутгемптона" на правах аренды. Спустя сезон голкипер подписал полноценный контракт с "вишнями".

В прошедшем сезоне Боруц участвовал в 17 матчах, пропустив 25 голов. 

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