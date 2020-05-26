Голкипер "Борнмута" заразился коронавирусом

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Голкипер "Борнмута" заразился коронавирусом

Стало известно, что голкипер "Борнмута" Арон Ремсдейл заразился коронавирусом. Об этом футболист сообщил журналистам The Sun.

"Пытался понять, как я мог заразиться. Предыдущий тест перед началом тренировок был отрицательный. На прошлой неделе занимался простыми делами: ходил на заправку, супермаркет.

Был так же осторожен, как и раньше, при карантине. наверное, заразился во время похода по магазинам. Чувствую себя хорошо, нет никаких симптомов", - рассказал Ремсдейл.

22-летний Ремсдейл в этом сезоне участвовал в 28 матчах АПЛ, пропустив 44 мяча и отдал одну результативную передачу.

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