Голкипер "Борнмута" заразился коронавирусом
Стало известно, что голкипер "Борнмута" Арон Ремсдейл заразился коронавирусом. Об этом футболист сообщил журналистам The Sun.
"Пытался понять, как я мог заразиться. Предыдущий тест перед началом тренировок был отрицательный. На прошлой неделе занимался простыми делами: ходил на заправку, супермаркет.
Был так же осторожен, как и раньше, при карантине. наверное, заразился во время похода по магазинам. Чувствую себя хорошо, нет никаких симптомов", - рассказал Ремсдейл.
22-летний Ремсдейл в этом сезоне участвовал в 28 матчах АПЛ, пропустив 44 мяча и отдал одну результативную передачу.
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