Голкипер Булка стал игроком ПСЖ

Голкипер Марчин Булка подписал двухлетний контракт с ПСЖ.

Соглашение 19-летнего поляка рассчитано до 2021 года.

Вратарь играл в "Челси" с 2016 году. В июле этого года у него истек срок контракта.

Стоит отметить, что за все три года в лондонском клубе Булка выступал лишь за молодежную команду.

За карьеру он провел 31 матч, пропустил 42 гола и 8 раз отстоял на ноль.

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