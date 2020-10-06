Голкипер "Челси" Аррисабалага высказался о своем положении в клубе
Голкипер "Челси" и сборной Испании Кепа Аррисабалага рассказал, как чувствует себя в лондонском клубе.
"Я отлично себя чувствую, сильным и уверенным. Возможно, это не то, о чем мечтал. но иногда нам приходится сталкиваться с подобными вещами. Я уверен в себе и могу изменить ситуацию.
Не чувствую себя игроком замены. У нас три голкипера, и уровень конкуренции очень высок", - цитирует Аррисабалагу Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду, так как не является первым голкипером "Челси".
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