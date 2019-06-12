Голкипер "Челси" Эдуарду перешел в "Брагу"

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Голкипер "Челси" Эдуарду перешел в "Брагу"

Вратарь "Челси" Эдуарду досрочно прекратил сотрудничество с лондонским клубом и вернулся в "Брагу", передает dn.pt.

36-летний футболист должен был играть за "синих" до лета 2020 года. 

Португалец уже подписал контракт с "Брагой" до 2021 года. Именно с этой команды Эдуарду в 2006 году начал свою профессиональную карьеру.

Эдуарду перешел в "Челси" в 2016 году, однако за основную команду ни разу не выступил. В прошлом сезоне он играл в "Витессе". В 34 матчах голкипер пропустил 47 голов.

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