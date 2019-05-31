Голкипер "Челси" Грин объявил о завершении карьеры

Теги роберт гринчелси

Голкипер "Челси" Грин объявил о завершении карьеры

Голкипер "Челси" Роберт Грин в твиттере написал о том, что завершает карьеру футболиста.

"После потрясающего вечера в Баку и 23 лет карьеры я принял решение объявить об уходе из футбола", - написал Грин.

Вратарь начал выступать за "Челси" летом 2018 года. Также 39-летний Грин защищал цвета таких клубов, как "Вест Хэм Юнайтед", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Лидс Юнайтед". В период с 2005 по 2012 год голкипер вызывался в сборную Англии.

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