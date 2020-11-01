Голкипер "Челси" Менди повторил рекорд Чеха
Сенегальский вратарь лондонского "Челси" Эдуар Менди провел пять матчей без пропущенных мячей.
Менди оставил ворота в неприкосновенности в матчах чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (4:0), "Манчестер Юнайтед" (0:0) и "Бернли" (3:0), а также поединках Лиги Чемпионов с "Севильей" (0:0) и "Краснодаром" (4:0).
Сенегалец повторил рекорд легенды "Челси" Петра Чеха, который в 2004 году стал первым игроком в истории лондонского клуба, не пропустившим голы в трех дебютных матчах Премьер-лиги.
Стоит отметить, что 28-летний Менди пока что пропустил всего один гол в матчах за "Челси". Это произошло в поединке Кубка Лиги с "Тоттенхэмом" (1:1,по пенальти – 4:5).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18