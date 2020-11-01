Голкипер "Челси" Менди повторил рекорд Чеха

Сенегальский вратарь лондонского "Челси" Эдуар Менди провел пять матчей без пропущенных мячей.

Менди оставил ворота в неприкосновенности в матчах чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (4:0), "Манчестер Юнайтед" (0:0) и "Бернли" (3:0), а также поединках Лиги Чемпионов с "Севильей" (0:0) и "Краснодаром" (4:0).

Сенегалец повторил рекорд легенды "Челси" Петра Чеха, который в 2004 году стал первым игроком в истории лондонского клуба, не пропустившим голы в трех дебютных матчах Премьер-лиги.

Стоит отметить, что 28-летний Менди пока что пропустил всего один гол в матчах за "Челси". Это произошло в поединке Кубка Лиги с "Тоттенхэмом" (1:1,по пенальти – 4:5).

Не пропустите: Олич: "Когда Жиркова позвали в "Челси", рады были все, кроме него". | http://soccernews.ru