Голкипер ЦСКА Акинфеев рассказал, как относится к оскорблениям с трибун

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Голкипер ЦСКА Акинфеев рассказал, как относится к оскорблениям с трибун

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что чувствует, когда слышит оскорбления болельщиков?

"Когда фанаты кричат "красивые" слова в твой адрес, это такой кайф и драйв. Когда я был молодой, первая мысль была: "Ребята, зачем, это же неприятно". А сейчас я стал более сдержанно относиться.

Я уже говорил, что футбол живет этим, это всего лишь игра. И фанатская игра с футболистами - это тоже ее часть. Иногда посмеиваться можно. Как бы я вел себя, если бы оказался на трибуне? Эффект толпы подтолкнул бы в какую-нибудь сторону. Может, кричал бы, может, нет.

Кричать можно все что угодно, только не надо ничем кидаться, это уже угроза здоровью. Ты можешь человека лишить карьеры, жизни, еще чего-то. А так, пожалуйста, кричите, выплескивайте энергию, это же здорово", - сказал Акинфеев.

На данный момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Футболисты тренируются дома по индивидуальным программам.

А еще: Акинфеев потренировался во дворе под музыку из легендарного фильма| http://soccernews.ru
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