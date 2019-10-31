Голкипер ЦСКА Помазун признался, что летом мог покинуть команду

Теги цска москваилья помазун

Голкипер ЦСКА Помазун признался, что летом мог покинуть команду

Голкипер ЦСКА Илья Помазун рассказал, что этим летом мог перейти в другой клуб, а также отметил, что хотел бы в будущем попробовать себя в другой команде.

"Варианты были, это правда, но называть конкретные клубы было бы сейчас некорректно. Конечно, хотелось бы попробовать себя где-нибудь, проявить себя больше. А сейчас я стараюсь быть полезным ЦСКА", - рассказал Помазун.

Летом 2019 года сообщалось, что вратарь может покинуть "армейцев", если клуб подпишет контракт с Сосланом Джанаевым, но трансфер не состоялся.

23-летний Помазун - воспитанник ЦСКА. За первую команду он сыграл в 7 матчах РПЛ.

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