Голкипер ЦСКА Помазун признался, что летом мог покинуть команду

Голкипер ЦСКА Илья Помазун рассказал, что этим летом мог перейти в другой клуб, а также отметил, что хотел бы в будущем попробовать себя в другой команде.

"Варианты были, это правда, но называть конкретные клубы было бы сейчас некорректно. Конечно, хотелось бы попробовать себя где-нибудь, проявить себя больше. А сейчас я стараюсь быть полезным ЦСКА", - рассказал Помазун.

Летом 2019 года сообщалось, что вратарь может покинуть "армейцев", если клуб подпишет контракт с Сосланом Джанаевым, но трансфер не состоялся.

23-летний Помазун - воспитанник ЦСКА. За первую команду он сыграл в 7 матчах РПЛ.

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