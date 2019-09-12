Голкипер "Динамо" Лещук признан лучшим игроком клуба в августе

Фанаты московского "Динамо" назвали голкипера Игоря Лещука лучшим игроком клуба в августе. Об этом сообщает официальный сайт команды.

За футболиста проголосовало 44 % болельщика. На втором месте оказался Максимилиан Филипп с 31% голосов. Третьим стал - Жоаузинью - 16%.

В 4 матчах на счету Лещука 3 пропущенных гола и 2 сухих матча. "Динамо" с 9 баллами располагается на 11 месте.

А еще: Гол Н'Жи помог "Динамо" сыграть вничью с латвийским клубом| http://soccernews.ru