Голкипер "Динамо" Шунин назвал главную задачу клуба
Голкипер "Динамо" Антон Шунин высказался по поводу выхода московского клуба в Лигу Европы.
"Хорошо помню нашу игру с ПСВ в Лиге Европы. Шестой матч в группе, шанс пройти дальше без поражений. Место в плей-офф мы уже себе обеспечили. О том, что я в составе, узнал в день игры. Хотелось доказать самому себе, что в порядке и могу конкурировать. В голове была одна мысль - выиграть этот матч и не пропустить. Так и получилось. Только у двух команд в сезоне 2014/2015 было по шесть побед в группе - "Динамо" в Лиге Европы и "Реала" в ЛЧ.
Кстати, тогда мы тоже проходили квалификацию. В плей-офф был тяжёлый матч с "Омонией" - Самба забил на последних секундах после подачи Вальбуэна со стандарта и вывел нас в группу Лиги Европы. Сейчас наша задача - попасть в групповой раунд. Будем готовиться! Мы можем. Еврокубки - это нереальные эмоции. Жду этого момента снова", - написал футболист в соцсети.
Хорошо помню нашу игру с ПСВ в Лиге Европы. Шестой матч в группе, шанс пройти дальше без поражений. Место в плей-офф мы уже себе обеспечили. О том, что я в составе, узнал в день игры. Хотелось доказать самому себе, что в порядке и могу конкурировать. В голове была одна мысль — выиграть этот матч и не пропустить. Так и получилось. Только у двух команд в сезоне 2014/15 было по шесть побед в группе — «Динамо» в Лиге Европы и «Реал Мадрид» в ЛЧ. ⠀ Кстати, тогда мы тоже проходили квалификацию. В плей-офф был тяжелый матч с «Омонией» — Самба забил на последних секундах после подачи Вальбуэна со стандарта и вывел нас в группу Лиги Европы. ⠀ Сейчас наша задача — попасть в групповой раунд. Будем готовиться Мы можем. ⠀ Еврокубки — это нереальные эмоции. Жду этого момента снова ⚪️ @fcdm_official
В квалификации турнира примут участие "Ростов" и "Динамо".
Читайте также: "Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" и стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд
-
"Рома" обыграла "Фиорентину", "Торино" и СПАЛ разошлись миром и другие итоги матчей Серии А
-
Талалаев возглавил "Ахмат"
-
Де Брюйне стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20
-
"Зенит" в скором времени продлит контракт с Жирковым
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 июля
-
1
"Ювентус" обыграл "Сампдорию" и стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд
-
Педро обратился к болельщикам и одноклубникам "Челси"
-
Адиев продлил контракт с "Чайкой" до 2023 года
-
Голкипер "Динамо" Шунин назвал главную задачу клуба
-
Селюк прокомментировал новость о том, что Талалаев возглавил "Ахмат"
-
Тарасов: "Казань - красивый, чистый и гостеприимный город"
-
1
Иммобиле стал третьим игроком в истории Серии А по количеству голов за сезон
-
Рамос сообщил о рождении сына
-
Форвард сборной Беларуси Лисакович близок к переходу в "Локомотив"
-
"Рома" обыграла "Фиорентину", "Торино" и СПАЛ разошлись миром и другие итоги матчей Серии А
-
1
"Лацио" разгромил "Верону" в Серии А. Иммобиле оформил хет-трик
-
Моуринью подвел итоги сезона для "Тоттенхэма"
-
Талалаев возглавил "Ахмат"
-
Кокорин попробовал себя в роли голкипера
-
1
Де Брюйне стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20
-
"Зенит" в скором времени продлит контракт с Жирковым
-
Слуцкий: "К переходу Тиля в "Спартак" я никакого отношения не имел"
-
"МЮ" установил рекорд АПЛ по числу пробитых пенальти за сезон
-
"Динамо" в скором времени расстанется с Панченко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22