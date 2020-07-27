Голкипер "Динамо" Шунин назвал главную задачу клуба

Голкипер "Динамо" Антон Шунин высказался по поводу выхода московского клуба в Лигу Европы.



"Хорошо помню нашу игру с ПСВ в Лиге Европы. Шестой матч в группе, шанс пройти дальше без поражений. Место в плей-офф мы уже себе обеспечили. О том, что я в составе, узнал в день игры. Хотелось доказать самому себе, что в порядке и могу конкурировать. В голове была одна мысль - выиграть этот матч и не пропустить. Так и получилось. Только у двух команд в сезоне 2014/2015 было по шесть побед в группе - "Динамо" в Лиге Европы и "Реала" в ЛЧ.

Кстати, тогда мы тоже проходили квалификацию. В плей-офф был тяжёлый матч с "Омонией" - Самба забил на последних секундах после подачи Вальбуэна со стандарта и вывел нас в группу Лиги Европы. Сейчас наша задача - попасть в групповой раунд. Будем готовиться! Мы можем. Еврокубки - это нереальные эмоции. Жду этого момента снова", - написал футболист в соцсети.

В квалификации турнира примут участие "Ростов" и "Динамо".

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