Голкипер "Динамо" Шунин приступил к заключительной стадии реабилитации



Голкипер "Динамо" Антон Шунин заканчивает курс реабилитации. Футболист приступил к тренировкам на поле. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомни, вратарь был травмирован в матче 5-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:2).

"Динамо" с 9 очками занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России.

Шунин - воспитанник СДЮШОР "Динамо". За первую команду он играет с 2007 года.

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