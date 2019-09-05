Голкипер "Динамо" Шунин приступил к заключительной стадии реабилитации

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Голкипер "Динамо" Шунин приступил к заключительной стадии реабилитации
Голкипер "Динамо" Антон Шунин заканчивает курс реабилитации. Футболист приступил к тренировкам на поле. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомни, вратарь был травмирован в матче 5-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:2).

"Динамо" с 9 очками занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России. 

Шунин - воспитанник СДЮШОР "Динамо". За первую команду он играет с 2007 года.

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