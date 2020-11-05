Голкипер "Динамо" Шунин в третий раз подряд стал игроком месяца по версии болельщиков

Теги динамо москваантон шунин

Голкипер "Динамо" Шунин в третий раз подряд стал игроком месяца по версии болельщиков

Вратарь "Динамо" Антон Шунин назван лучшим игроком октября по версии фанатов клуба. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

За вратаря проголосовало 47,9% опрошенных.

Отметим, 33-летний Шунин стал игроком месяца в третий раз подряд: ранее болельщики выбирали голкипера в августе и сентябре.

Напомним, в матче 13-го тура чемпионата России с "Тамбовом" Шунин отразил пенальти на 9-й добавленной минуте и помог команде выиграть со счетом 2:1.

Не пропустите: Н'Жи ярко отреагировал на сейв Шунина с пенальти в матче с "Тамбовом" (видео)| http://soccernews.ru
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