Голкипер "Дуйсбурга" продает бутылку воды, из-за которой пропустил скандальный гол

Голкипер "Дуйсбурга" Марк Флеккен продаст на аукционе бутылку воды, по причине которой он пропустил гол в матче второй Бундеслиги против "Ингольштадта" (2:1).

Средства, вырученные от продажи, пойдут на поддержку детей из неблагополучных семей.

Видео скандального гола:

Напомним, Неймар рискует пропустить матч против сборной России. | soccernews.ru