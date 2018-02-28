Голкипер "Дуйсбурга" продает бутылку воды, из-за которой пропустил скандальный гол

Теги мсф дуйсбург

Голкипер "Дуйсбурга" продает бутылку воды, из-за которой пропустил скандальный голГолкипер "Дуйсбурга" Марк Флеккен продаст на аукционе бутылку воды, по причине которой он пропустил гол в матче второй Бундеслиги против "Ингольштадта" (2:1).

Средства, вырученные от продажи, пойдут на поддержку детей из неблагополучных семей.

Видео скандального гола:

Напомним, Неймар рискует пропустить матч против сборной России. | soccernews.ru 

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