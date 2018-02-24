Голкипер "Дуйсбурга" пропустил гол, пока пил воду
Забавный гол был забит в игре второй Бундеслиги между "Дуйсбургом" и "Ингольштадтом" (2:1).
Вратарь "Дуйсбурга" Марк Флеккен во время атаки своей команды решил попить воды из бутылки, которая находилась в сетке ворот. Однако футболисты гостей после перехвата мяча провели быструю контратаку и забили в практически пустые ворота.
Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN— FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) 24 февраля 2018 г.
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