Голкипер "Дуйсбурга" пропустил гол, пока пил воду

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Голкипер "Дуйсбурга" пропустил гол, пока пил воду

Забавный гол был забит в игре второй Бундеслиги между "Дуйсбургом" и "Ингольштадтом" (2:1).

Вратарь "Дуйсбурга" Марк Флеккен во время атаки своей команды решил попить воды из бутылки, которая находилась в сетке ворот. Однако футболисты гостей после перехвата мяча провели быструю контратаку и забили в практически пустые ворота.

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