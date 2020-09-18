Голкипер "Гамбурга" Поллерсбека стал игроком "Лиона"
"Лион" сообщил о покупке голкипера "Гамбурга" Юлиана Поллерсбека.
Контракт 26-летнего футболиста с французской командой рассчитан до 2024 года.
В прошлом сезоне Поллерсбек провел 6 матчей за "Гамбург" во Второй Бундеслиге, пропустив 13 голов.
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