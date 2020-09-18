Голкипер "Гамбурга" Поллерсбека стал игроком "Лиона"

"Лион" сообщил о покупке голкипера "Гамбурга" Юлиана Поллерсбека.

Контракт 26-летнего футболиста с французской командой рассчитан до 2024 года.

В прошлом сезоне Поллерсбек провел 6 матчей за "Гамбург" во Второй Бундеслиге, пропустив 13 голов.

А еще: "Лестер" согласовал трансфер форварда "Ромы" за 28 миллионов евро | http://soccernews.ru