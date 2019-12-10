Голкипер "Генка" стал самым молодым вратарём в истории Лиги Чемпионов

Голкипер "Генка" Мартен Вандевордт стал самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщается в твиттере Gracenote Live.



Футболист в возрасте 17 лет и 287 дней вышел в старте команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Наполи" (0:1; первый тайм).



Таким образом, Вандевордт обошел соотечественника - голкипера "Бенфики" Миле Свилара, который дебютировал в ЛЧ в возрасте 18 лет и 52 дней.

Вандевордт - воспитанник "Генка". За клуб футболист провел три матча, в которых пропустил 4 гола.

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