Голкипер "Генка" стал самым молодым вратарём в истории Лиги Чемпионов
Голкипер "Генка" Мартен Вандевордт стал самым молодым вратарём в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщается в твиттере Gracenote Live.
Футболист в возрасте 17 лет и 287 дней вышел в старте команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Наполи" (0:1; первый тайм).
Таким образом, Вандевордт обошел соотечественника - голкипера "Бенфики" Миле Свилара, который дебютировал в ЛЧ в возрасте 18 лет и 52 дней.
Вандевордт - воспитанник "Генка". За клуб футболист провел три матча, в которых пропустил 4 гола.
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|Антверпен
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|Шарлеруа
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|Зульте-Варегем
|18
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|Сент-Трюйден
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|Андерлехт
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